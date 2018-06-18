Представители мотоклуба Новороссийска присоединились к акции #НаучиРебенкаПДД

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Новороссийские байкеры в Международный день Мотоциклиста совместно с работниками Госавтоинспекции рассказали отдыхающим в детском школьном лагере ребятам о безопасности на дорогах.

Во время встречи ребята узнали много полезной информации о мотоциклах, о том, для чего нужна экипировка и, в первую очередь, мотошлем. Ребята с удовольствием слушали истории из жизни мотоциклистов, когда их грамотное поведение на дороге и использование мотошлема спасали жизнь. Представитель клуба «Ночные волки», как отец двоих детей, обратил внимание на то, что только строгое соблюдение Правил дорожного движения всех участников без исключения станет залогом безопасности каждого человека на дороге.

Госавтоинспекторы особое внимание уделили юным водителям велосипедов. Сотрудники ГИБДД напомнили школьникам основные требования к движению велосипедистов. В итоге встречи школьники рассматривали мототехнику, фотографировались и примеряли экипировку.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску