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Байкер Александр «Хирург» Залдостанов открыл в Ульяновске памятник героям ВОВ с орфографической ошибкой.
«Хирург» опозорился в Ульяновске
Байкер Александр «Хирург» Залдостанов открыл в Ульяновске памятник героям ВОВ с орфографической ошибкой.
Накануне «Хирург» поучаствовал в открытии памятника ульяновским ветеранам Великой Отечественной войны на вокзале, с которого они уезжали на фронт. Памятник представляет собой кованую композицию с надписью, в которой и была допущена ошибка. Об этом сообщает Рамблер.
По информации портала, лишняя буква «в» прокралась в слово «участвовали» на кузнечном дворе «Корч», который изготовил композицию по заказу байкерского клуба «Ночные волки». Как сообщил сотрудник двора Александр Романов, вскоре ошибка будет исправлена.
Источник: https://news.rambler.ru/community/40136231/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink