В Геленджике создан Совет по развитию гражданского общества и правам человека

/Общество/

В него вошли 20 жителей муниципалитета – представителей религиозных, национально-культурных, общественных организаций, средств массовой информации, сотрудников предприятий и организаций города.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека создан как еще один инструмент диалога местной власти с жителями. Председателем Совета выбрана директор дополнительно офиса филиала №8 ПАО КБ «Центр-Инвест» Наталья Максимова, заместителем председателя – заместитель директора по развитию ООО «Бак-Гигант» Федор Кузьмин.

- Мы постарались включить в состав общественного совета авторитетных и активных людей. Уверен, что благодаря вашей поддержке и вашему участию мы сможем решить многие вопросы, которые волнуют геленджичан и гостей города, - сказал на первом заседании Совета глава Геленджика Виктор Хрестин.

Также глава города отметил, что для проведения заседаний и приема граждан Совету по развитию гражданского общества и правам человека будет выделено специальное помещение.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик