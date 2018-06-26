Газификация двух населённых пунктов продолжится в Геленджике в этом году

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До конца 2019 года голубое топливо придет в дома жителей сел Береговое и Пшада.

В Береговом в этом году начнется строительство 20-километрового газопровода, который позволит подвести газ к 390 жилым домам, а также перспективным районам застройки села. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит более 70 миллионов рублей.

Также в этом году продолжатся работы по газификации села Пшада: начнется строительство IIи III этапов газопровода общей протяженностью 17,5 км. На эти цели выделено более 60 миллионов рублей.

Ранее глава Геленджика Виктор Хрестин отмечал, что газификация этих сел вопрос приоритетный.

- Я благодарен руководству края и Газпрому за то, что поддерживают нас и выделяют немалые средства на газификацию населённых пунктов. Очень важно, что данные людям обещания будут выполнены, и скоро жители сел Береговое и Пшада смогут навсегда забыть о дровах.

Стоит отметить, что за последние 10 лет голубое топливо пришло в 11 населенных пунктов Большого Геленджика, а это порядка 5000 частных домовладений и еще столько же квартир в многоквартирных домах.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик