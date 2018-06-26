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В Новороссийске полицейские и общественники организовали для   школьников   экскурсию

В рамках  акции «Каникулы с общественным советом» в Управлении МВД России по городу Новороссийску состоялась встреча полицейских  со старшеклассниками  гимназии.

Полицейские и члены общественного совета  провели в здании Управления  для учащихся частной гимназии «Личность» ознакомительную экскурсию. Начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Павел Сыромятников рассказал ребятам  о полицейской службе, о подразделениях,   входящих в структуру Управления, об их назначении.  Особое внимание руководитель обратил стенду спортивных достижениях сотрудников полиции. Старшеклассники с интересом слушали о победах знаменитых спортсменов, которые служат в новороссийской полиции.

Начальник отдела уголовного розыска рассказал юным гостям о службе оперуполномоченных, о «громких»  преступлениях  последних лет, раскрытых благодаря слаженной и профессиональной работе его коллег. 

Неподдельный интерес у ребят вызвало показательное выступление кинолога со служебными собаками. Старший лейтенант полиции Наталья Береза   продемонстрировала гостям умение собак находить имитаторы закладок, взрывчатых веществ, а также осуществлять задержание преступника.          

Ребятам представилась возможность рассмотреть образцы  оружия и специальной техники, состоящей на вооружении полиции.

В завершении встречи полицейские посоветовали ребятам стремиться к знаниям, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, воспитывать силу воли и быть неравнодушными, отметив, что в обычной жизни есть место смелым и мужественным поступкам. Дети задали правоохранителям интересующие их вопросы и сфотографировались на память.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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