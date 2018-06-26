В Новороссийске полицейские и общественники организовали для школьников экскурсию
В рамках акции «Каникулы с общественным советом» в Управлении МВД России по городу Новороссийску состоялась встреча полицейских со старшеклассниками гимназии.
Полицейские и члены общественного совета провели в здании Управления для учащихся частной гимназии «Личность» ознакомительную экскурсию. Начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Павел Сыромятников рассказал ребятам о полицейской службе, о подразделениях, входящих в структуру Управления, об их назначении. Особое внимание руководитель обратил стенду спортивных достижениях сотрудников полиции. Старшеклассники с интересом слушали о победах знаменитых спортсменов, которые служат в новороссийской полиции.
Начальник отдела уголовного розыска рассказал юным гостям о службе оперуполномоченных, о «громких» преступлениях последних лет, раскрытых благодаря слаженной и профессиональной работе его коллег.
Неподдельный интерес у ребят вызвало показательное выступление кинолога со служебными собаками. Старший лейтенант полиции Наталья Береза продемонстрировала гостям умение собак находить имитаторы закладок, взрывчатых веществ, а также осуществлять задержание преступника.
Ребятам представилась возможность рассмотреть образцы оружия и специальной техники, состоящей на вооружении полиции.
В завершении встречи полицейские посоветовали ребятам стремиться к знаниям, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, воспитывать силу воли и быть неравнодушными, отметив, что в обычной жизни есть место смелым и мужественным поступкам. Дети задали правоохранителям интересующие их вопросы и сфотографировались на память.
Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску