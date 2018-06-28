Геленджикской молодежи вручили гранты главы города

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В администрации курорта прошла встреча главы Геленджика Виктора Хрестина и депутата Государственной Думы Владимира Синяговского с молодежным активом муниципалитета. Приурочили её ко Дню молодежи в России.

Молодёжь – самая креативная и активная часть общества. Именно поэтому встреча с представителями власти не могла обойтись без предложений о реализации новых интересных проектов.

Один из них - обустройство на пересечении улиц Курзальной и Красногвардейской нового сквера, в котором ребята смогли бы проводить различные мероприятия и свободное время. На встречу активисты пришли не с пустыми руками, а с разработанными проектами.

- Мы по праву можем гордиться нашей молодежью – талантливой, показывающей успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной работе. Уверен, что для своих товарищей вы являетесь примером патриотизма, любви к Родине и желания делать наш город ещё краше. Мы, в свою очередь, готовы и дальше поддерживать все ваши интересные идеи и проекты, - подчеркнул глава города.

Также активисты предложили Виктору Хрестину провести «Ярмарку увлечений». По задумке молодежи, на таком мероприятии, которое могло бы пройти на одной из центральных площадей города, каждый клуб по месту жительства молодежного центра «Пульс» сможет рассказать и наглядно показать свою деятельность, что позволит привлечь еще больше молодежи к активному и интересному образу жизни. Глава города и эту идею поддержал.

В завершении встречи Владимир Синяговский и Виктор Хрестин вручили юношам и девушкам благодарности за вклад в развитие государственной молодежной политики на территории муниципального образования, а также денежные гранты и книги «Сила характера».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик