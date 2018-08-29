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Владимир Синяговский: Спасибо всем за поздравления!
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил слова благодарности всем, кто поздравил его с юбилеем.
"Дорогие друзья!
Сердечно благодарю вас за теплые поздравления и добрые пожелания по случаю моего юбилея!
Высоко ценю дружеское участие каждого из поздравивших и надеюсь, что и в будущем надежность и доброжелательность будут являться основой наших деловых и человеческих взаимоотношений, что послужит дальнейшему процветанию нашей Кубани!
От всей души желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Мира и Добра!
С уважением, Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
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