Владимир Синяговский: Спасибо всем за поздравления!

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил слова благодарности всем, кто поздравил его с юбилеем.

"Дорогие друзья!

Сердечно благодарю вас за теплые поздравления и добрые пожелания по случаю моего юбилея!

Высоко ценю дружеское участие каждого из поздравивших и надеюсь, что и в будущем надежность и доброжелательность будут являться основой наших деловых и человеческих взаимоотношений, что послужит дальнейшему процветанию нашей Кубани!

От всей души желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Мира и Добра!

С уважением, Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."