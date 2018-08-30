Очередной этап в развитии Новороссийского торгового порта

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3 сентября состоится заседание Совета директоров ПАО «НМТП».

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что 3 сентября 2018 года состоится заседание Совета директоров Общества.

В повестке дня заседания следующие вопросы:

О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты. Вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28.09.2018. О согласовании кандидатуры Черного М.Е. на замещение должности директора по производству ПАО «НМТП».

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим в Европе по объему грузооборота в 2017 году. Акции ПАО «НМТП» котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2017 году составил 143,5* млн. тонн. Консолидированная выручка Группы за 2017 год по МСФО составила $899,8 млн. Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», ООО «НЗТ», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и АО «СФП».

Источник: пресс-служба НМТП