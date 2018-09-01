Владимир Синяговский: Дерзайте, делайте себя, братья кадеты-казаки!

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Депутат Государственной Думы, казачий полковник Владимир Синяговский побывал 1 сентября в гостях у кадетов Новороссийского кадетского корпуса.

На улице Победы ровные ряды новороссийских кадетов встретили почетных гостей: депутата Госдумы Владимира Синяговского, первого заместителя атамана Кубанского казачьего корпуса Николая Петракова, атамана Черноморского казачьего округа Сергея Савотина.

Впрочем, Владимир Ильич здесь не гость. Ведь он является одним из основателей Новороссийского кадетского корпуса, который в октябре этого года отметит свое 10-летие.

Гордые за своих детей родители, волнующиеся педагоги и наставники, подтянутые кадеты аплодисментами встретили пополнение рядов казачат новыми двумя взводами 7-1 и 7-2.

Кадет верхом на коне оповестил всех о первом звонке. И ребята пошли на первый классный час, посвященный 75 годовщине освобождения Кубани от фашистских захватчиков.