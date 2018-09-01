Новейшие технологии ускорят процессы таможенного контроля

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Вопросы внедрения в практику работы таможенных органов Юга России новейших информационных технологий регулярно обсуждаются с участниками ВЭД региона в ходе рабочих встреч, совещаний и других мероприятий, направленных на построение конструктивного диалога с бизнес-сообществом. Очередной такой площадкой стало публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Южного таможенного управления по итогам 2 квартала 2018 года, проведенное в г. Новороссийске. Подведенные итоги применения технологий красноречиво свидетельствуют: переход «на цифру» ускоряет процессы таможенного контроля, делает их более удобными для всех участников процесса.

В 1 полугодии 2018 года таможенными органами ЮТУ оформлено 43,5 тыс. электронных транзитных деклараций. При этом доля товаров, выпущенных в электронной форме, превысила 94% от общих объемов, помещенных под таможенную процедуру транзита. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы электронного декларирования транзита увеличились почти в 2 раза.

Расширяется практика предварительного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в электронной форме. Так, в 1 полугодии текущего года с применением предварительного декларирования выпущено 772 партии товаров, в аналогичный период 2017 года – 3 партии товаров.

В ноябре 2017 года таможенные органы региона приступили к совершению в электронном виде с использованием информационных систем и информационных технологий таможенных операций, связанных с завершением таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, размещенных в зоне таможенного контроля, созданной в помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора. В 1 полугодии 2018 года в электронном виде процедура транзита завершена в отношении в отношении более чем 1,5 тыс. партий товаров УЭО.

Практически 100% совершение таможенных операций в электронном виде применяется при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. В марте текущего года ОАО «РЖД» обеспечена доработка программных средств, позволившая перейти на совершение таможенных операций в электронном виде на железнодорожном транспорте, в том числе при завершении таможенной процедуры таможенного транзита.

Растут и показатели реализации технологии авторегистрации и автоматического выпуска деклараций на товары. В регионе деятельности управления в 1 полугодии 2018 года автоматически зарегистрировано в соответствии с таможенными процедурами экспорта и выпуска для внутреннего потребления 40 854 ДТ (61,8% от ЭК) и 16 322 ДТ (19,9% от ИМ) соответственно. Аналогичные показатели за рассматриваемый период 2017 года составили: по «экспортным» ДТ – 47,5 % (26 756 ДТ), по «импортным» ДТ – 4,6% (3 332 ДТ).

В 1 полугодии 2018 года автоматический выпуск товаров в соответствии с таможенными процедурами, предусматривающими вывоз и ввоз товаров, осуществлен по 4 871 и 1 110 ДТ соответственно (в аналогичный период 2017 года – 906 «экспортных» ДТ, факты автовыпуска в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления отсутствуют).

С использованием КПС «Портал Морской порт» за 6 месяцев текущего года таможенными органами ЮТУ зарегистрировано 7,5 тыс. судовых дел, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел (13 220) составило 57%. По сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года количество судовых дел, зарегистрированных с использованием КПС «Портал Морской порт», увеличилось более чем в 2 раза.

С мая 2017 года на Новороссийском центральном таможенном посту Новороссийской таможни и таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону Ростовской таможни проводится эксперимент по бездокументарному совершению таможенных операций при прибытии/убытии водных судов с использованием КПС «Портал Морской порт». В 1 полугодии 2018 года указанными таможенными постами в рамках данного эксперимента отработано 2 692 судовых дела (55% в общем объеме судовых дел) при показателях аналогичного периода 2017 года – 143 судовых дела (3% в общем объеме судовых дел).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления