Инвестиции в развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций превысили 350 млн рублей

/Официальные новости/

В январе – июле в строительство вторых путей, развитие железнодорожных узлов, пограничных и сортировочных станций Северо-Кавказской магистрали направлено более 350 млн рублей.

На участке Тимашевская – Кирпильский при строительстве второго пути завершена отсыпка земляного полотна и установка опор контактной сети, уложено 2 стрелочных перевода и более 8,5 км рельсо-шпальной решетки. Завершены монтаж шумозащитного экрана и работы по установке опор контактной сети. Ведется прокладка кабеля.

На станции Тимашевская заканчивается строительство поста электрической централизации (ЭЦ).

Кроме того, продолжается разработка проектной документации реконструкции станций Баканская и Тимашевская.

Строительство вторых путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций на СКЖД позволит сократить время движения поездов, увеличить объемы перевозимых грузов.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги