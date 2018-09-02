Владимир Синяговский: "Дело" умеет делать дело!

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В связи с 25-летием Группы компаний «Дело» депутат Государственной Думы России побывал на предприятии и встретился с основателем и Президентом «Дело» Сергеем Николаевичем Шишкаревым. Сегодня фирма "Дело" - это крупный транспортно-логистический холдинг, известный далеко за пределами России.

Давно сложилось крепкое социальное партнерство муниципалитета и группы компаний. Это и ежегодная помощь в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования для городской больницы № 1, и покупка медицинского оборудования на 530 тысяч рублей для маленьких пациентов Детской соматической больницы в Мысхако, и с систематическая помощь Детской инфекционной больнице в приобретении оборудования. Президент компании регулярно оказывает помощь Детскому реабилитационному центру, помогает оснащать музыкальными инструментами Музыкальную школу № 2. Под особой опекой Сергея Шишкарева находится гандбольная секции, парусная школа «Лидер» и другим спортивным учреждениям.