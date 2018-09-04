9 сентября жителям Геленджика предстоит выбрать новый состав городской Думы

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В Единый день голосования на территории муниципалитета будет открыто 42 избирательных участка.

Обеспечивать избирательный процесс с 8.00 до 20.00 в день выборов депутатов городской Думы будут 567 членов участковых избирательных комиссий.

На двух избирательных участках, в школе №8 и во Дворце культуры, искусства и досуга, будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

По традиции для впервые голосующих и празднующих в день выборов свой День рождения подготовлены сувениры, которые будут напоминать Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты городской Думы можно на официальном сайте администрации Геленджика в разделе «Территориальная избирательная комиссия Геленджикская» - «Выборы-2018» - «Сведения о кандидатах» или по ссылке http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/region/krasnodar?action=show&root=1&tvd=4234008257327&vrn=4234008257323®ion=23&global=&sub_region=23&prver=0&pronetvd=null&vibid=4234008257323&type=220.

В случае если Вы не знаете, как найти свой избирательный участок, можно воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок» по ссылке http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик