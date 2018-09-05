Обсудили перспективы развития технологии предварительного декларирования товаров

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4 сентября 2018 года проведена рабочая встреча должностных лиц Новороссийского центрального таможенного поста с представителями участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита.

Целью мероприятия стало обсуждение вопросов, связанных с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также вопросов, связанных с расширением практики предварительного таможенного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Использование предварительного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, начатое таможенным постом в августе 2017 года, имеет постоянное развитие и положительную динамику: 2017 год – 71 ПТД; 2018 год (8 месяцев) – 706 ПТД.

Предварительное декларирование транзитных товаров в настоящий момент в своей работе применяют такие участники внешнеэкономической деятельности как ООО «Крафтер – ЦФО», ООО «Вектор», ООО «ЮсенЛоджистикс Рус».

Развитие практики предварительного декларирования товаров, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, позволит таможенным органам заблаговременно получать сведения о товарах, планируемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля.

Наличие предварительной информации позволяет ускорить совершение таможенных операций и оптимизировать проведение таможенного контроля, что в свою очередь сокращает издержки участникам ВЭД.

В ходе встречи представители бизнес-сообщества положительно оценили внедрение в деятельность таможенных органов перспективных инновационных технологий при совершении таможенных операций и осуществлении таможенного контроля, в частности развитие практики предварительного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Отмечено, что данная технология позволяет оптимизировать затраты участников ВЭД при обработке импортных грузов, существенно сокращает сроки их нахождения в порту.

Источник: Пресс-служба таможенного управления