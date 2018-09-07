Чтобы ни один бюджетный рубль не был потерян!

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На Московском финансовом форуме обсудили, как повысить качество госфинконтроля.

7 сентября в рамках Московского финансового форума-2018 состоялась панельная дискуссия «Финансовый контроль и аудит как основа повышения качества управления общественными финансами», модератором которой выступил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Открывая сессию, он отметил, что на нынешнем этапе важен вопрос формирования новой единой контрольной среды, выстроенной на основе таких принципов, как обмен информацией, использование риск-ориентированного планирования, профилактика нарушений, цифровизация и работа в рамках единой платформы.

«На сегодняшний день система финансового контроля у нас в целом сформирована. Мы определили основные законодательные понятия, распределили полномочия между уровнями финансового контроля, выделили объекты и предметы контроля, сформировали контрольную среду. Но практическая область показывает, что есть определенные проблемы, которые у нас существуют и которые мешают нам выстроить максимально эффективную систему контроля. На мой взгляд, это может быть связано с множеством форм и видов контроля, с проблемами в методологии квалификации нарушений, с дублированием, которое до сих пор постоянно происходит и несогласованностью действий между контролерами разных уровней», - сказал Евгений Данчиков.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев представил участникам сессии единую модель государственного финансового контроля на всех уровнях бюджета Российской Федерации, предполагающая исключение дублирования контрольных мероприятий за счет обмена информацией и смещение акцента на предотвращение нарушений.

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Блинова подробно рассказала о системе внутреннего финансового аудита и его ключевых механизмах, а также о взаимодействии внутреннего и внешнего контроля.

Сергей Романов, директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации в своем выступлении затронул вопросы разграничения понятийного аппарата контролеров.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова поделилась практикой ведомства в сфере осуществления внутреннего финансового контроля и аудита.

Александр Жуков представил передовой региональный опыт г. Санкт-Петербург по внедрению и эффективному использованию инструментов внутреннего финансового контроля.

Подводя итоги дискуссии Евгений Данчиков отметил, что контролирующие функции всегда имели и продолжают иметь важное значение для государства.

«Контроль должен быть максимально эффективным и обеспечивать, чтобы все бюджетные средства, идущие на реализацию крупных проектов, на создание благоприятной среды и обеспечение граждан качественными услугами достигали конечного результата. Чтобы ни один бюджетный рубль не был потерян», - подытожил начальник Главконтроля.

Участие в дискуссии приняли аудитор Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Блинова, заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев, председатель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга Александр Жуков, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации Сергей Романов.

Источник: Пресс-служба Московского финансового форума 2018