На Кубани ожидают грозы и град

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 10 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер Ю, ЮЗ 5-10 местами порывы 12-17 м/с, ночью при грозе шквалистое усиление ветра 20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, местами по ЮВ предгорьям 10-15°; днем 23-28°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных пунктах по югу сильный дождь. Ветер Ю, ЮЗ 6-11 местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 22-27°.

По Краснодару: без осадков. Ветер Ю, ЮЗ 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 26-28°.

На последующие двое суток 11.09 - 12.09. 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, 11.09 в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер В, ЮВ 4-9 м/с местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, местами в ЮВ предгорьях 10-15°; днем 22-27°.

На Черноморском побережье: побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ЮЗ, Ю 6-11 м/с, в районе МО Сочи местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 21-26°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"