В Геленджике назначен исполняющий обязанности главы города

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Исполнять обязанности главы Геленджика будет действующий заместитель главы муниципалитета Алексей Богодистов. Об этом сегодня стало известно на расширенном планерном совещании в администрации курорта.

Алексей Алексеевич Богодистов, 1981 года рождения, с 2013 года являлся депутатом Думы Геленджика. Имеет три высших образования, награжден медалью Суворова. С 2006 года руководил предприятием ООО «Бак-Гигант».

Виктор Хрестин, присутствовавший на совещании, поблагодарил коллектив администрации, руководителей предприятий и учреждений, молодежь, тосовцев, жителей города за совместную работу и поддержку.

- В течение всех 10 лет, занимая должность главы города, я старался прислушиваться к вашему мнению, был перед вами открыт, ведь именно так можно решать любые задачи. Я никогда не обещал того, чего был не в силах решить. Это был один из главных принципов моей работы. Вместе с вами мы смогли многого достичь, но впереди еще больше работы, направленной на развитие и процветание Геленджика. Я очень люблю этот город и горжусь тем, что смог внести свою лепту в его развитие. Спасибо каждому из вас за поддержку, доброе отношение, советы и наставления. Я искренне благодарен всем за совместно пройденный путь, - сказал он.

Официальное избрание нового главы Геленджика состоится в ближайшее время, после того, как специальная конкурсная комиссия проведет конкурс и внесет на рассмотрение городской Думы конкретные кандидатуры.

Редакция Ленты благодарит Виктора Хрестина и его команду за многолетнюю плодотворную работу. Надеемся, что традиции курорта будут сохранены и приумножены.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик