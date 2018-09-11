Новороссийск подвел итоги выборов

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10 сентября состоялось заседание избирательной комиссии, на котором были подведены итоги дополнительных выборов депутатов городской Думы по 9 и 10 избирательным округам Центрального района города-героя Новороссийска.

5459 человек приняли участие в выборах по двум округам. В избирательной комиссии отметили, что кампания в целом прошла спокойно, конкурентная борьба не выходила за рамки законодательства.

В борьбе приняли участие представители всех 4 парламентских партий. На сегодняшний день жалоб и заявлений на работу избирательных комиссий не зарегистрировано.

На девятом избирательном округе 515 человек, это большинство из всех проголосовавших (32,31%), отдали свои голоса за самовыдвиженца Андрея Васильевича Кравченко.

На избирательном округе № 10 большинство избирателей (2 919 человек, а это 76,35%) проголосовали за Илью Георгиевича Канакиди, выдвиженца от Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В течение недели новым депутатам городской Думы будут официально выданы депутатские мандаты. Уже 25 сентября избранные депутаты смогут принять участие в очередном заседании городской Думы.

Источник: http://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-20180910133621-291148/