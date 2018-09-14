«Кубаньводкомплекс» ведет переоснащение насосных станций

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В рамках выполнения производственной программы специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» продолжают модернизировать централизованную систему водоснабжения.

Так, на трех артезианских скважинах №10а, 13 и 25, расположенных в поселке Октябрьский Ленинградского района, были выполнены работы по замене насосного оборудования.

«Старые насосы не гарантировали стабильный подъем воды из подземного горизонта, поскольку из-за изношенности в любой момент могли выйти из строя. Установленные на скважинах новые погружные насосы ЭЦВ 10-120-100 производительностью 120 кубометров в час, должны обеспечить стабильную подачу воды на участок головных сооружений для последующей ее очистки от сероводорода и различных примесей», - пояснил Алексей Галась, начальник РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Одновременно с работами по замене насосов на артезианских скважинах был заменен и силовой водопогружной (глубинный) кабель ВПП-35 общей протяженностью 810 метров, который предназначен для длительной работы на большой глубине.

Данные мероприятия выполнены в соответствии с планом подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения водой потребителей.