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За амброзию в парке Администрация Новоплатнировского сельского поселения привлечена к ответственности

При проведении плановой выездной проверки в отношении Администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района был установлен факт непринятия мер должностными лицами Администрации мер по борьбе с карантинными сорными растениями: на территории парковой зоны станицы Новоплатнировской.

Государственными инспекторами Павловского отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлено очаговое произрастание карантинного сорняка амброзии полыннолистной на площади 150 кв. метров. По факту данного нарушения Администрация и глава администрации Новоплатнировского сельского поселения привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 5500 рублей. Должностным лицам Администрации Новоплатнировского сельского поселения выдано предписание об устранении выявленного правонарушения.

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Категория: Новости / Официальные новости

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