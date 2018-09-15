В Новороссийске открыли первый в России памятник портовикам

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На Набережной города-героя появилось новое знаковое место. 15 сентября 2018 года в Новороссийске открыли памятник «Портовикам Новороссийска». Его подарили городу Группа НМТП и Группа компаний «Дело».

С инициативой о его создании в мэрию Новороссийска обратился президент УК «Дело», почетный гражданин города-героя Новороссийск Сергей Шишкарев.

Потребовалась несколько лет, чтобы идея была претворена в жизнь. Автором памятника стал известный скульптор Константин Кубышкин. Его работы украшают многие города России. Он увековечил образы Екатерины II, Ермака, Ахмата Кадыров и других.

Деньги на создание памятника на паритетных началах выделили Группа НМТП и Группа «Дело». Открытие памятника приурочили к 180-летнему юбилею города-героя.

Открыли памятник «Портовикам Новороссийска» глава города Новороссийска Игорь Дяченко, генеральный директор ООО «ДелоПортс» Игорь Яковенко и первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП» Игорь Терентьев.

Источник: Пресс-секретарь Группа ПАО НМТП