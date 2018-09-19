В Геленджике прошла первая сессия городской Думы нового созыва

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На ней утвердили результаты прошедших выборов, избрали председателя и заместителя председателя Думы, а также главу муниципального образования город-курорт Геленджик.

Началось заседание с подтверждения полномочий избранных депутатов и вручения им соответствующих удостоверений. По итогам прошедших 9 сентября выборов представлять интересы геленджичан в местной Думе будут 28 депутатов. 23 из них являются членами партии «Единая Россия», 2 - Коммунистической партии Российской Федерации, 1 - Либерально-демократической партии, 1 - Партии роста и

1 - самовыдвиженец.

Затем, путем тайного голосования, в качестве председателя городской Думы был избран Михаил Димитриев. Он же будет возглавлять депутатскую фракцию партии «Единая Россия» в местном парламенте, которая была зарегистрирована во время первой сессии. Занимать должность заместителя председателя городской Думы будет Дмитрий Куликов. Он также был выбран путем тайного голосования.

Михаил Димитриев поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что каждый из вновь избранных депутатов приложит все свои силы, использует опыт и знания для развития города и улучшения благополучия его горожан.

Еще одним важным вопросом, рассмотренным на первой сессии городской Думы, стало избрание главы муниципального образования город-курорт Геленджик.

Председатель конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики краевой администрации, Галина Москалева сообщила депутатам итоги проведенного конкурса на замещение должности главы Геленджика. В нем приняли участие 5 кандидатов, трое из которых были предложены депутатам для рассмотрения.

По результатам тайного голосования главой муниципального образования город-курорт Геленджик единогласно был избран Алексей Богодистов.

Благодарю каждого из вас и всех геленджичан за оказанное доверие. Я готов учиться, вникать в проблемы, развивать город при вашей поддержке. Хочу вас заверить, что буду работать честно, ради наших жителей, ради благополучия каждого геленджичанина, с высокой отдачей, - сказал избранный глава.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик