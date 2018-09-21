Конфликт в Кабардино-Балкарии пошел на убыль

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Пора провести ликбез о Канжальской битве для балкарцев.

Напряжение конфликта на национальной почве в Кабардино-Балкарии накручивается через соцсети из-за рубежа. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он отметил, что сейчас к этим событиям в республике подключены региональные власти и старейшины. Баринов добавил, что кабардинцам и балкарцам делить нечего, эти народы сотни лет живут рядом. Эпицентром межнациональных волнений в Кабардино-Балкарии стал аул Кенделен, где проживают балкарцы. Поводом для конфликта стало проведение кабардинскими организациями конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы. Это был скорее стихийный протест, а не заранее спланированная провокация, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог, эксперт Артур Атаев.

«Традиционно старейшины на неофициальном гражданском уровне могли решать и предупреждают такие столкновения. В этом году провокационная составляющая имеет не характерную для Кабардино-Балкарии канву. Столкновения стали массовыми. В зону ответственности попадают органы, которые мониторили межнациональные отношения, и региональные органы власти. Сомневаюсь, что это была отдельно спланированная провокация, это был стихийный протест. Важно, чтобы органы правоохранительной власти не допустили эскалации в Карачаево-Черкессии», – считает Артур Атаев.

Старейшины балкарского и кабардинского народов должны обратиться к своим подопечным, рассказал в эфире радио Sputnik член экспертного совета Комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов.

«Никто не призывал противостоять правоохранителям. Информация о предстоящей акции была распространена в соцсетях, не факт, что это делали активисты этих организаций. Имела место направленная провокация. Наши правоохранительные органы займутся выяснением инициаторов беспорядков. Конфликт можно решить простым образом – старейшины и балкарского, и кабардинского народов должны обратиться к подопечным, открыто объяснить ситуацию. Сначала надо искоренить поводы для конфликтов, в том числе и информационные. Канжальская битва – пора провести некий ликбез среди балкарцев с отсылкой на исторические факты. Они утверждают, что битвы не было. Но битва была, она зафиксирована французскими, голландскими, германскими источниками. Значимость этой битвы только в одном – малыми силами с помощью отлично проведенной разведывательной комбинации было ликвидировано войско», – считает Дмитрий Ефимов.

Источник: https://ria.ru/radio/