Алексей Богодистов официально вступил в должность главы Геленджика

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Церемония инаугурации прошла сегодня в ходе сессии городской Думы в большом зале Дворца культуры, искусства и досуга курорта.

В присутствии почетных гостей Алексей Богодистов принес присягу на верность городу и его жителям.

Вступая в должность, новый глава города поклялся соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и Законы Краснодарского края, Устав муниципального образования город-курорт Геленджик

Произнося речь, после принятия присяги, Алексей Богодистов пообещал направлять все силы на развитие и преумножение достижений города, поблагодарил за оказанное доверие руководство Краснодарского края, геленджичан и обозначил первоочередные задачи, которые он, как глава города, ставит перед собой.

Со вступлением в должность Алексея Богодистова от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поздравил его заместитель Василий Швец.

- Геленджик в последние годы добился серьезных успехов в экономике, социальной сфере, благоустройстве. Город обладает высокой инвестиционной привлекательностью и большим потенциалом для развития бизнеса. Ваша задача не только сохранить все эти достижения, но и приумножить их. Особого внимания требуют туристическая отрасль, как ведущая в экономике города, и сфера ЖКХ. Не сомневаюсь, ваш опыт и целеустремленность помогут справиться со всеми этими задачами. Желаю Вам терпения, мудрости и успехов во всем, - сказал он. Также Василий Швец вручил Алексею Богодистову удостоверение главы города.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик