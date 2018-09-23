Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова встретилась с национальной сборной WorldSkills Russia

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Перед чемпионатом EuroSkills 2018 членов национальной сборной WorldSkills Russia напутствовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, заместитель Министра науки и образования РФ Ирина Потехина и специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Встреча состоялась в Правительстве России. Модератором выступил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

По словам Татьяны Голиковой, победы нашей сборной способствуют возрождению интереса к рабочим профессиям:

«Вы не просто представляете страну. Вы показываете, что страна утверждается на мировой арене как страна молодых, компетентных, развивающихся людей. Это очень важно, - подчеркнула вице-премьер Правительства. - Каждый из вас выберет потом свой путь в жизни. Кто-то станет тренером, экспертом, кто-то пойдет работать в экономику и социальную сферу. Я должна сказать, что перед страной действительно открываются очень широкие перспективы. Мы вкладываем в самые чувствительные сферы нашей жизни очень большие финансовые ресурсы и для этого нам нужны высококвалифицированные, классные, очень мотивированные молодые люди, которые способны показать себя и способны вовлечь в эти процессы других. Я искренне вместе со своими коллегами, вместе с руководством Правительства желаю вам успехов. Мы будем за вами следить, мы будем ждать вас с победой».

Российские конкурсанты выступят в 41 компетенции. Сергей Херкун из Тюмени (компетенция «Кирпичная кладка») начал соревноваться еще будучи студентом техникума, два года назад. Он оставался после занятий и тренировался по 5 часов каждый день. Его землячка Ольга Ячменева (компетенция «Малярные и декоративные работы») мечтала стать чемпионкой с того момента, как узнала о WorldSkills. Ради этой мечты девушка оттачивала навыки даже дома. Ландшафтный дизайнер в третьем поколении Глеб Плахотнюк одновременно прокачивал профессиональные навыки и физическую форму: во время соревнований ежедневно необходимо перетаскивать до трех тонн материалов.

Об этом ребята рассказали членам Правительства России. Конкурсанты пообещали выступить достойно и показать высокий уровень профессионализма.

Эту готовность отметила заместитель Министра науки и образования Российской Федерации Ирина Потехина: «Несколько раз прозвучало: в мире не верят, что у нас сервис, в мире не верят, что у нас сварка. В этом году мы пережили невероятное событие – чемпионат мира по футболу. Никто не верил, что мы так проведем и что мы так выступим, что наша сборная покажет такой фантастический результат. Это поменяло не только отношение к нашей стране людей в мире, это поменяло нас самих. То, что сейчас делаете вы точно также меняет отношение к рабочей профессии и вообще к своему делу в нашей стране. Вы - ролевая модель для трех миллионов ребят, которые учатся в СПО. Вы в данном случае меняете отношение молодых людей к делу своей жизни».

Члены сборной также получили ценный совет от специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова, который помнит все чемпионаты, начиная с 2013 года.

«Когда будет тяжело, когда на второй соревновательный день вам будет казаться, что что-то не получается, что вы провались, не сдавайтесь. Делитесь проблемами с друзьями, поддерживайте себя, как сборную, боритесь до последнего. Ошибки совершают все, у ваших конкурентов тоже будут ошибки. И если вы боретесь до конца, то шансы бывают всегда, даже в самый последний час соревнований. Помните об этом даже если вам кажется, что вы безнадежно отстали. Боритесь - и в итоге вы победите.» - подытожил Дмитрий Песков.

Напомним, что в самых масштабных соревнованиях Европы по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет EuroSkills в этом году будут соревноваться 600 участников. Россию представляют 48 участников. На чемпионате Европы в Швеции в 2016 году сборная России в общекомандном зачете заняла 1 место.

Источник: WorldSkills Russia