Более 100 ударных подразделений проверит комиссия Министерства обороны России

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В начале октября в войсках Южного военного округа на пятнадцати общевойсковых полигонах более 100 подразделений проверит комиссия Министерства обороны Российской Федерации на присвоение им почетного наименования «ударных».

К проверкам будут привлечены мотострелковые, танковые подразделения общевойсковых армий, десантно-штурмовые роты морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В ходе работы комиссии военнослужащие сдадут экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям. Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе: инженерной, медицинской, а так же защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударных», комиссией Министерства обороны Российской Федерации будет принято решение на соответствие подразделений установленным требованиям.

Стоит отметить, что в Южном военном округе более 80 подразделений мотострелковых, танковых и подразделений морской пехоты по результатам итоговой проверки за зимний период обучения соответствуют требованиям, предъявляемым к «ударным» подразделениям.

Кроме того, около 50 подразделений родов войск и специальных войск также смогли выполнить нормативы боевой подготовки на твердую «хорошую» оценку, что дает им право претендовать на почетное звание «ударных».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа