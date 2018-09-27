Владимир Синяговский: Депутаты приступили к подготовке бюджета страны

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25 сентября депутат В.И. Синяговский принял участие в очередном заседании комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.

Вопрос, вынесенный на заседание, был обозначен как предварительное рассмотрение проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Владимир Синяговский рассказал: «Хотя сам проект бюджета в Государственную Думу пока не внесен, мы ознакомились с программами и планами в транспортной отрасли, которые, как мы надеемся, найдут свое последующее отражение в бюджете. Приглашенный докладчик И.С.Алафинов – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации – информировал нас о разрабатываемом Минтрансом в соответствии с указом Президента Национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Целью Проекта станет качественное изменение всего транспортного каркаса страны. В состав нацпроекта будут входить 4 федеральных проекта. Два из них войдут в состав Государственной программы развития транспортной системы и направлены на развитие дорожной сети. Средства будут направляться на строительство дорог, ремонт, снижение количества мест концентрации ДТП, развитие «узких мест», таких как железнодорожные переезды. Проект включает и общесистемные меры развития: например, будут внедрены новые технические стандарты, инновационные материалы строительства, новые автоматизированные системы управления дорожным движением.

Мероприятиями проекта будет охвачено практически 50% населения страны, это чуть больше 70 млн. человек. В итоге к 2024 году в нормативное состояние должен быть приведен 51 % общей протяженности региональной сети.

Депутат отметил: «Однако мы должны своевременно готовиться к большой предстоящей работе. Сегодня, когда проект бюджета на предстоящие несколько лет только формируется, все регионы должны с особой тщательностью изучить свои дорожные проблемы и подготовить аргументированные предложения по их устранению. Слаженная и оперативная работа в итоге позволит ощутимо повысить качество жизни россиян».