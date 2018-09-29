В Сочи пограничники задержали россиянина, который скрывался от правоохранителей несколько лет

/Официальные новости/

37-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске не один год, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю на пешеходной составляющей международного пункта пропуска «Адлер».

Преступник был выявлен в ходе осуществления паспортного контроля.

Как позже выяснилось, гражданина более 7 лет разыскивают правоохранительные органы г. Москвы за совершенное им преступление по

ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража. Все это время он скрывался от правосудия, стараясь не попадаться в поле зрение полиции, и только сейчас преступника удалось выявить и задержать.

В настоящее время разыскиваемого передали сотрудникам сочинской полиции.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.