В Сочи пограничники задержали россиянина, который скрывался от правоохранителей несколько лет
37-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске не один год, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю на пешеходной составляющей международного пункта пропуска «Адлер».
Преступник был выявлен в ходе осуществления паспортного контроля.
Как позже выяснилось, гражданина более 7 лет разыскивают правоохранительные органы г. Москвы за совершенное им преступление по
ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража. Все это время он скрывался от правосудия, стараясь не попадаться в поле зрение полиции, и только сейчас преступника удалось выявить и задержать.
В настоящее время разыскиваемого передали сотрудникам сочинской полиции.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
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