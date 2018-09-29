Сотрудники погрануправления продолжают изымать запрещенные орудия лова

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Так, в ходе регулярных рейдовых мероприятий по соблюдению правил рыболовства и охраны морских биологических ресурсов сотрудниками пограничного управления с начала сентября было обнаружено и изъято свыше 2 километров сетей.

Не смотря на то, что сети относятся к запрещенному орудию лова, несознательные граждане продолжают их активно использовать для добычи рыбы. Нередко в них попадают ценные и особо ценные породы рыб, которые в этом случае должны быть отпущены в естественную среду обитания.

Стоит отметить, что несмотря на приближающуюся сезонную путину по добыче промысловых пород рыбы в регионе по-прежнему продолжает действовать запрет на вылов судака, пиленгаса, камбалы-калкан. Кроме этого, существует и количественное ограничение на добычу рыбы, которое согласно правилам рыболовства, для рыбаков любителей не должно превышать пяти килограммов в сутки, а для промысловых бригад – согласно имеющимся разрешениям.

За незаконную добычу биоресурсов с использованием запрещенных орудий лова российское законодательство предусматривает для граждан как административную, так и уголовную ответственность. По решению суда браконьеров могут обязать выплатить крупный штраф, конфисковать у них средства совершения преступления, в том числе и плавательные. В случае повторного правонарушения - будет грозить более суровое наказание, связанное с лишением свободы.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.