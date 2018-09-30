Лавров призвал отказаться от доллара ради слабости господства США

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Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций заявил, что решение ряда международных страны об отказе от расчёта в американской валте приведёт к ослаблению позиций Соединённых Штатов.

«Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своём будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать», — заявил глава российской дипломатии.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что если процесс отказа от доллара пойдёт активнее, то в результате это сильно ослабит влияние Америки на мировой арене, отмечает РИА "Новости".

«Использование национальных валют в расчётах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара, — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китайской Народной Республикой, с другими странами», — заключил Лавров.

Источник: https://www.mk.ru/economics/2018/09/29/lavrov-prizval-otkazatsya-ot-dollara-dlya-slabosti-gospodstva-ssha.html