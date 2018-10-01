Почта России входит в стадию реорганизации

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1 октября вступили в силу основные статьи закона об особенностях реорганизации Почты России, подписанного Президентом РФ В.В. Путиным 29 июня 2018 года. С этого момента у предприятия есть 1 год на проведение всех процедур для перехода в форму акционерного общества. Федеральный закон от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Новая структура создается на условиях универсального правопреемства путем реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Законом установлены трудовые гарантии работникам Почты России. Не допускается сокращение численности сотрудников в связи с реорганизацией. Акционерное общество обязано соблюдать условия коллективного договора, который действовал на Предприятии до реорганизации.

Акционирование Почты России повысит инвестиционную привлекательность, предоставит более широкие возможности для привлечения инвестиций, увеличит скорость принятия решений, и как следствие, маневренность компании.

«Для того, чтобы стать акционерным обществом, Почте России совместно с федеральными органами исполнительной власти предстоит проделать колоссальный объем работы. Мы разработали четкий план действий, который позволит нам завершить все процедуры в установленные законом сроки», - отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В рамках переходного периода ФГУП «Почта России» предстоит провести инвентаризацию имущества ФГУП, подготовить и утвердить решением Правительства Российской Федерации передаточный акт и Устав акционерного общества, сформировать по решению Правительства Российской Федерации органы управления АО, обеспечить регистрацию Банком России выпуска акций АО «Почта России» и внесение записей ФНС России в ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности ФГУП «Почта России» и создании АО «Почта России», а также реализовать ряд других процедур. Участие Правительства Российской Федерации в назначении органов управления АО «Почта России» будет гарантировать населению реализацию социальной функции Почты.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"