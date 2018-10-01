Владимир Синяговский: Благое дело храмы строить...

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По инициативе депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского 1 октября в администрации города-героя Новороссийска прошло обсуждение хода строительства Морского кафедрального собора.

В обсуждении проблем приняли участие глава администрации города-героя Новороссийск Игорь Дяченко и епископ Новороссийский и Геленджикский владыка Феогност. Намечены конкретные мероприятия по ускорению темпов строительства. Депутат особо обратил внимание собравшихся на строгое соблюдении мер по экологической безопасности территории возле памятника природы.

Напомним, что строительство кафедрального собора получило благословение Патриарха Кирилла в присутствии всего священного Синода. Возводится храм на пожертвования православных мирян.