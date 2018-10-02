Рабочая встреча руководителя Россельхознадзора и директора «ВНИИКР» состоялась в Новороссийске

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В последних числах сентября 2018 года в г. Новороссийск прошла рабочая встреча руководителя Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Юрия Петрова и директора ФГБУ «ВНИИКР» Александра Сапожникова с участниками внешнеэкономической деятельности.

В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы, касающиеся оборота подкарантинной продукции, и возможные перспективы оптимизации логистического процесса.

На территории Краснодарского края расположены крупнейшие операторы в области морским грузовых перевозок, в частности ПАО «Новороссийский морской торговый порт», который на сегодняшний день является одним из важнейших звеньев в экспортной системе страны. Взаимодействие и слаженная работа по грузообороту способны положительно отразиться на росте экспортных поставок российского продовольствия.

Участники встречи договорились о регулярных контактах в формате рабочих совещаний для оперативного решения текущих вопросов.

Россельхознадзор – Национальная организация по карантину и защите растений в Российской Федерации - в рамках принятой дорожной карты реализует комплекс мер, направленных на обеспечение фитосанитарного благополучия территории Российской Федерации, и на практике обеспечивает реальное взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее рост экспортного потенциала страны.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА