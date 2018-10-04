Руководители краевого управления МВД России приняли участие в заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае

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Провел заседание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Геленджике состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае.

В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский, его заместитель – начальник полиции Сергей Воложинов, прокурор Кубани Сергей Табельский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, руководитель следственного управления СК РФ по краю Вадим Бугаенко, первый заместитель начальника ПУ ФСБ России по краю Александр Байков, вице-губернаторы и главы районов.

Участники совещания рассмотрели вопросы о мерах по противодействию незаконному обороту фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных алкогольных товаров в регионе.

В своем выступлении начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский сообщил, что в текущем году сотрудниками полиции на территории Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность 14 подпольных цехов по изготовлению фальсифицированной продукции. На четверть больше расследовано уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкоголя. При проведении оперативных мероприятий полицейские проверяют не только заводы, но и квартиры, домовладения. В результате проведения проверочных мероприятий из незаконного оборота изъят 1 млн. литров алкоголя, пресечен 141 факт незаконной транспортировки спиртосодержащих материалов.

«Основной поток нелегальной продукции, как и прежде, поступает в край из северокавказских республик. При этом используются различные виды маскировок, в том числе, под видом растворов лекарственных препаратов. Этот спирт оседает в подпольных цехах и используется для изготовления фальсифицированного алкоголя», - пояснил Владимир Николаевич.

Также руководитель краевого главка обозначил вопрос, касающийся мест хранения изъятого алкоголя: «Желательно, чтобы в каждом районе были созданы специализированные склады для хранения», - предложил Владимир Виневский. В свою очередь, заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов отметил, что в настоящее время на складах находится 750 тонн изъятого алкоголя. Начальник полиции дополнил, что в текущем году 25 фактов перевозки незаконной продукции выявлены только на стационарных постах: «Необходимо оборудовать эти посты системой ЕГАИС. Тогда будет понятно, откуда поступает груз», - предложил он.

Вениамин Кондратьев обратил внимание присутствующих на то, что побороть чёрный рынок алкоголя можно только объединив усилия: «Только единым фронтом мы искореним это зло. Здесь не может быть никакой межведомственной разобщенности. Это не только экономика региона, но и здоровье жителей и гостей края», - подвел итог совещанию губернатор.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю