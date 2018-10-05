Взаимопонимание, доверие, профессионализм

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Десять лет назад в Новороссийской таможне был образован кинологический отдел, главная цель его создания - повышение эффективности использования служебных собак в борьбе с контрабандой наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В преддверии профессионального праздника - Дня таможенника Российской Федерации о своей службе рассказывает начальник кинологического отдела Новороссийской таможни майор таможенной службы Вадим Иванович Турчин.

- Сегодня штатная численность кинологического отдела таможни составляет 25 человек. Службу несут 20 собак, из них 19 аттестованы на поиск наркотических средств (дополнительную специализацию на поиск табака, табачных изделий и сырья имеют 18 служебных собак), 1 служебная собака аттестована на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В 2018 году прошли обучение со служебными собаками 5 должностных лиц отдела, аттестовано 5 служебных собак.

- Вы можете вспомнить и рассказать о первых таможенных собаках, поступивших на службу в отдел?

- Собаки, которые первыми стали нести службу в нашем отделе, были английский кокер-спаниель «Витязь» и немецкая овчарка «Ванесса». После прохождения полугодового курса обучения профессиональными кинологами в Центральном кинологическом центре ФТС с использованием передовых методик, они стали грозой контрабандистов на таможенных постах. Началась активная работа, и уже за первые месяцы ими были обнаружены незаконно ввезенные в Россию партии таблеток псевдоэфедрина, сигарет, гашиша, марихуаны. И сегодня поколение наших четвероногих сотрудников имеет высокий показатель рабочих качеств, подтверждением которых стало заслуженное II место в региональных соревнованиях «Кубок Южного таможенного управления по многоборью специалистов-кинологов» среди команд ЮТУ и СКТУ.

- Содержание, уход и поддержание работоспособности собак требует немалых материальных и физических затрат, неужели, в век прогресса технологий не найдена замена живого существа на какой-нибудь приборчик?

- Известно, что собаки очень тонко и с высокой четкостью чувствуют запахи. При благоприятных условиях собака чувствует запах на расстоянии до 1 км от его источника, а иногда дольше. Доказано, что они могут различать до миллиона запахов. Возможность

собак обнаруживать спрятанные вещи и вещества просто уникальна. До сих пор ни один прибор не может сравниться, а тем более их заменить. Способность собак провести идентификацию запахов значительно облегчает проведение процедуры таможенного досмотра.

- Расскажите о результативности применения служебных собак в таможне.

На практике, применение специально подготовленных собак остается одним из важнейших инструментов выявления и пресечения попыток нарушить закон.

Основную долю таможенного контроля в регионе деятельности Новороссийской таможни занимают международные контейнерные перевозки на морском транспорте. Большое внимание уделяется морским судам, чаще всего прибывающим из «наркоопасных» стран.

За период 9 месяцев 2018 года должностными лицами отдела был проведен таможенный контроль в отношении 170 единиц автотранспорта, 44 единиц морского транспорта, 786 контейнеров, 113 ж/д вагонов; 4497 мест багажа, и более 7 тыс. других объектов. Всего было проведено более 12,6 тыс. досмотров/осмотров.

Собаки – незаменимые помощники, своим умом и обонянием способны стать надежным помощником при выполнении правоохранительной функции.

- Вадим Иванович, скоро Ваш профессиональный праздник - День таможенника, что Вы пожелаете Вашим коллегам?

- Прежде всего, хочу сказать, что взаимопонимание, доверие, профессионализм – вот составляющие успеха совместной работы кинолога и служебной собаки. Коллегам желаю, конечно же, успехов в службе, благополучия в семьях и здоровья.

И при случае хочу обратиться к молодёжи нашего города, если у вас есть желание прийти к нам на службу, то мы готовы рассмотреть ваши кандидатуры. Требования – любовь к братьям нашим меньшим, желание и умение работать в паре с четвероногим сослуживцем. К некоторым категориям должностей требования к высшему образованию не предъявляются. Обращаться можете в кинологический отдел Новороссийской таможни по адресу: г. Новороссийск ул. Мысхакское шоссе, 61 в рабочие дни с 8:30 до 17:30 час., в пт. до 16:15 час. (перерыв с 12:30 до 13:15 час.). Контактный телефон (8617) 791-401.

Источник: Пресс-секретарь Новороссийской таможни