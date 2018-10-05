В Геленджике благодаря вмешательству прокуратуры города многодетной матери возвращены незаконно взысканные денежные средства

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В прокуратуру г. Геленджика обратилась жительница города с жалобой о незаконном списании службой судебных приставов денежных средств с принадлежащего ей банковского счета.

Установлено, что женщина является одинокой, многодетной матерью, на иждивении у которой находятся четверо несовершеннолетних детей, трое из них 2013, 2015 и 2017 г.р. Единственным источником дохода данной семьи являются получаемые на детей алименты, поступающие на расчетный счет в банке.

При этом судебным приставом-исполнителем Геленджикского городского отдела УФССП по Краснодарскому краю в рамках возбужденного в отношении заявителя исполнительного производства о взыскании суммы долга произведено списание с её счета алиментов на общую сумму более 50 тыс. рублей.

Кроме того, судебный пристав обратил взыскание на указанные платежи на следующий же день с момента возбуждения исполнительного производства, не предоставив женщине возможность добровольно исполнить решение суда, что прямо запрещено законодательством об исполнительном производстве.

Местная жительница неоднократно обращалась в Геленджикский городской отдел судебных приставов с заявлениями о неправомерных списаниях алиментов, предоставляя подтверждающие документы. Однако каких-либо мер по восстановлению нарушенных прав сотрудники службы не приняли, фактически оставив женщину с детьми без средств к существованию.

По данным фактам прокурором г. Геленджика в суд направлено исковое заявление о взыскании с ФССП России незаконно списанных со счета многодетной матери алиментных платежей, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены в полном объеме.