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3 октября 2018 года первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Андрей Маслов провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Краснодарском крае.

Всего было принято 13 граждан, в том числе из Краснодара, Геленджика и Хадыженска. Их обращения касались процессуальных решений по уголовным делам и материалам проверок, находящихся в производстве следователей следственных органов следственного управления по краю.

На контроль с требованием от подчиненных доложить результаты в кратчайшие сроки первый заместитель руководителя управления поставил обращение женщины из Краснодара о смерти ее новорожденного ребенка в результате ненадлежащее оказанной, по мнению заявительницы, медицинской помощи.

По результатам приема Андрей Маслов дал ряд конкретных указаний и поручений подчиненным сотрудникам, исполнение которых будет им проконтролировано.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю