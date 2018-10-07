Уполномоченные по правам человека сверили часы

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4 октября Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак принял участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, который проходил в городе Волгограде.

Мероприятие открыла Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Участники совещания обсудили вопросы защиты права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, обеспечения лекарственными препаратами, медико-социальной экспертизы, доступности медицинских учреждений.

«Финансирование и совершенствование законодательства, регулирующего процессы здравоохранения в Российской Федерации, — два глобальных направления, комплексное решение которых даст возможность поднять медицинское обеспечение в России на качественно новый уровень», — отметила Татьяна Москалькова.

По итогам работы было принято решение с рядом конкретных предложений в адрес Министерства здравоохранения России по улучшению качества оказания медицинской помощи и её доступности.

Также уполномоченные договорились продолжить работу по правовому просвещению граждан, направленную на реализацию права на охрану здоровья.

Источник: аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае