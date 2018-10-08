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В Геленджике назначен первый заместитель главы города

Курировать правовые и общие вопросы будет Денис Викторович Полуянов. О кадровых решениях стало известно сегодня на планерном совещании при главе города.

Денис Полуянов имеет высшее юридическое образование стаж работы по данной специальности более 20 лет. В течение последних 11 лет трудился в Краснодарской краевой коллегии адвокатов.

Также в ходе планерного совещания был рассмотрен ряд других вопросов.

О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Сычева.  Она отметила, что на данный момент все конкурсные процедуры завершены, ведется благоустройство 7 площадок. В скором времени работы начнутся еще на 2.

Глава города Алексей Богодистов поручил контролировать в постоянном режиме выполнение работ на  строительных площадках, а также попросил внести конкретные предложения по обустройству туалетов на ул. Крымской в г. геленджике. С такой просьбой к нему обратились жители города.

Начальник финансового управления Юрий Кациди доложил об исполнении бюджета. Он отметил, что в настоящее время уровень поступления  доходов в местный бюджет  на 14,8 % выше прошлогоднего.

Далее был рассмотрен ряд вопросов, связанных с социальной сферой. В частности, Алексей Богодистов поручил начальнику управления по физической культуре и спорту Руслану Давлетукаеву организовать шахматный турнир, а Ольге Нефедовой, начальнику управления культуры, искусства и кинематографии, предложить новые формы поддержки и работы с геленджикскими поэтами.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Официальные новости

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