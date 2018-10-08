В Абрау-Дюрсо в восьмой раз стал ярким событием «Всероссийский Саммит виноделов – 2018»

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Почетным гостем и спикером Саммита выступил Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В открытии саммита принял участие депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский, как один из разработчиков пакета федеральных законопроектов с сфере виноградарства и виноделия.

Главное отраслевое событие года собрало на одной площадке всех ключевых игроков винодельческой индустрии, которые подводят итоги уходящего года и обсуждают планы на будущее. Организаторами «Всероссийского Саммита виноделов – 2018» выступают «Союз виноградарей и виноделов России», Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края.

В рамках Саммита прошло открытое собрание «Союза виноградарей и виноделов России». В формате открытой дискуссии ведущие эксперты и представители отрасли обсудят основные тренды индустрии, наиболее острые проблемы, поделятся своими достижениями. В работе Саммита приняли участие более 1000 руководителей виноградарских и винодельческих предприятий и других официальных лиц, связанных с отраслью.

Традиционно неотъемлемой частью Саммита стала уникальная выставка-презентация — лучшие образцы отечественной винодельческой продукции представили как крупнейшие производители, так и небольшие хозяйства со всей страны. Важным событием закончился Саммит - торжественной церемонией награждения лучших вин России 2018 года по итогам проходящего накануне Всероссийского дегустационного конкурса «Кубок СВВР-2018».