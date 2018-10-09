Новая система учета таможенных платежей: ЕЛС и другие новшества

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Южное таможенное управление информирует, что с конца сентября текущего года таможенные органы приступили к переводу всех российских юридических лиц, уплачивающих таможенные платежи, на использование единого ресурса лицевых счетов, открытых на уровне ФТС России. Открытие единых лицевых счетов (ЕЛС) происходит поэтапно, по принципу принадлежности ИНН плательщика к тому или иному федеральному округу. Подачи плательщиком заявления об открытии ЕЛС теперь не требуется. Предполагается, что к концу октября ЕЛС будут открыты всем юридическим лицам, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и осуществляют внешнеэкономическую деятельность.

Есть и другие изменения в порядке учета денежных средств плательщиков таможенных платежей.

Так, списание таможенных и иных платежей с ЕЛС плательщика при таможенном декларировании товаров теперь производится с общего остатка денежных средств по виду платежа, без указания платежных документов в графе «В» декларации на товары.

Возврат плательщикам, использующим ЕЛС, сумм излишне уплаченных, излишне взысканных таможенных платежей, а также денежного залога будет осуществляться в форме их зачета в счет авансовых платежей без представления плательщиком соответствующего заявления.

Заявления о возврате авансовых платежей, заявления о предоставлении отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей, и заявления о предоставлении подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов, теперь следует подавать в таможенные органы по месту налогового учета плательщика (в зависимости от его КПП). ФТС России определила, что такими таможенными органами отныне являются региональные таможенные управления (РТУ) и Калининградская областная таможня (с учетом особенностей, установленных для Центральной энергетической таможни).

Изменения в таможенном законодательстве и внедрение новых инструментов таможенного администрирования будет всесторонне обсуждаться на Международном таможенном форуме, который состоится 24-25 октября 2018 года в Центре международной торговли (г. Москва). Программа Форума включает пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы, дискуссии и презентации по широкому спектру вопросов, связанных с развитием ВЭД и таможенным регулированием в условиях действия ТК ЕАЭС, в том числе будут рассмотрены различные аспекты работы в «Личном кабинете участника ВЭД», одним из сервисов которого является Единый лицевой счет.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления