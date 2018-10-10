Официальная информация ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении старшего следователя следственного отдела Отдела МВД России по Мостовскому району.

Основанием для проведения служебной проверки послужило возбуждение уголовного дела в отношении указанной сотрудницы ОВД. По предварительным данным, следователь допустила нарушение статьи 151 УПК РФ, выразившееся в не передаче по подследственности в СУ СК РФ по Краснодарскому краю материала по сообщению об открытом хищении куртки, принадлежащей несовершеннолетнему, при установлении факта причастности двух других несовершеннолетних лиц к данному преступлению, один из которых в последствии стал подозреваемым в убийстве.

В настоящее время решается вопрос об отстранении следователя от выполнения служебных обязанностей на время проведения служебной проверки, по окончанию которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю