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12 октября 2018 года представители ЮТУ приняли участие в работе дискуссионной площадки «Цифровизация экономики: задачи и перспективы», организованной членом Совета Федерации Федерального собрания РФ Ириной Рукавишниковой на базе Ростовского государственного экономического университета.

Мероприятие объединило руководителей и представителей органов исполнительной власти региона, одной из актуальных задач которых является повышение эффективности оказания государственных услуг в электронном виде, - Южного таможенного управления, Управления ФНС России по Ростовской области, ГУВД МВД России по Ростовской области, Управления ФСПП России по Ростовской области, Министерства информационных технологий и связи Ростовской области, Отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской области и других.

В рамках работы дискуссионной площадки и.о. начальника отдела таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов ЮТУ Марина Егорова представила презентацию сервиса «Единый лицевой счет» Личного кабинета участника ВЭД, а начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы организации таможенного контроля ЮТУ Дмитрий Пушков выступил с докладом о применении цифровых технологий при таможенном декларировании товаров и транспортных средств.

Изменения в таможенном законодательстве и внедрение новых инструментов таможенного администрирования широко обсуждаются на разных уровнях – от рабочих встреч на таможенных постах до крупных конференций и форумов. Эти вопросы были затронуты в рамках прошедшей в Ростове-на-Дону дискуссионной площадки «Цифровизация экономики: задачи и перспективы», а 24-25 октября 2018 года будут всесторонне рассмотрены на Международном таможенном форуме, который состоится в Центре международной торговли (г. Москва).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления