Завершены поисковые мероприятия военно-патриотической акции «Вахта памяти»

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В Южном военном округе завершены поисковые работы по выявлению неизвестных воинских захоронений, опознанию личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванию их памяти, проводимые в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Вахта памяти».

«Через 34 поисковых лагеря, развернутых в 58 районах в 12 субъектах Российской Федерации на территории ЮВО на ротационной основе прошло около 27 тыс. военнослужащих», - сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников журналистам во время торжественного мероприятия, посвященного закладке «Сада Победы» на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

«В результате проведения поисковых мероприятий в период с мая по октябрь с.г. военнослужащими соединений и воинских частей округа обнаружены останки 122 защитников Отечества, в том числе имена 12 воинов удалось установить, а также более 7 тыс. фрагментов вооружения, экипировки и обмундирования солдат Великой Отечественной войны», - уточнил генерал-полковник А.Дворников.

В торжественном мероприятии, посвященном закладке «Сада Победы» на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», приняли участие представители командования ЮВО, военнослужащие Ростовского гарнизона, оркестр штаба ЮВО и рота почетного караула. Для участников памятного события военные повара приготовили солдатскую кашу, артисты ансамбля песни и пляски ЮВО исполнили песни военных лет. Также на территории будущего Военно-патриотического парка «Патриот» Ростовской области был развернут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту в ВС РФ.

Наиболее значимые мероприятия акции «Вахты памяти» проведены в августе. Военнослужащие горного мотострелкового соединения ЮВО приняли участие в памятной акции «Оборонная тропа», совместно с участниками патриотического клуба из г. Санкт-Петербург. В ходе мероприятий участники акций прошли по местам ожесточенных боев на горных перевалах Главного Кавказского Хребта и установили памятные знаки солдатам и командирам горно-стрелковых частей Красной армии.

Кроме того, все поисковые работы проводились совместно с представителями движения «Юнармия», молодежных патриотических клубов и объединений, воспитанников кадетских корпусов и суворовских училищ.

В ЮВО военно-патриотической акции «Вахта памяти» была проведена в период с 15 мая по 30 сентября 2018.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа