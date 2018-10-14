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Новороссийские поселки без воды?

В связи с проведением плановых работ на водоводе от насосной станции города Новороссийск до поселка В.Баканский с 02.00 16.10.2018 до 02.00 17.10.2018 будет прекращена подача воды на поселки Гайдук и Верхнебаканский.

В связи с недополучением объема воды в РЧВ п .Гайдук и п. Верхнебаканский подача холодного водоснабжения будет осуществляться в следующем режиме: 16.10.2018 утром с 06.00 до 08.00 и вечером с 18.00 до 20.00, 17.10.2018 утром с 06.00 до 08.00 и вечером с 18.00 до 20.00, 18.10.2018 подача холодного водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме.

Будет осуществлен подвоз воды автоцистернами по заявкам, т. 309-860, 309-861.

Источник: МБУ "Безопасный город"

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