В Темрюкском районе снят карантин по горчаку ползучему на 1105 га

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В течение последних трех лет подряд не выявлялся карантинный сорняк – горчак ползучий в Темрюкском районе Краснодарского края.

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», пунктами 15-17 главы III «Порядка установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина» приказами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Управление) была упразднена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту – горчак ползучийна общей площади 1105 га в АО «Агрофирма «Южная» в муниципальном образовании Темрюкский район (приказ Управления № 891 от 03.09.2018 года).

На указанной территории отменен карантинный фитосанитарный режим по карантинномусорняку – горчак ползучий.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея