В Новороссийске по факту массового отравления жителей Раевской возбуждено уголовное дело

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В следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю поступило сообщение об обращении 48 жителей станицы Раевской в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. У 16 обратившихся (среди которых 13 - дети, учащиеся школы и воспитанники детского сада) диагностирована дизентерия, они госпитализированы.

Установлено, что с 8 по 10 октября от жителей Раевской поступали заявки в связи с утечками воды, которые устранялись сотрудниками РЭУ МУП «Водоканал», при этом у 4 работников, осуществлявших ремонтные работы в местах порыва водопровода, впоследствии также была обнаружена кишечная инфекция. В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам, по ним проводятся соответствующие исследования.

По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств инцидента, допрашиваются свидетели и пострадавшие. Расследование продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю