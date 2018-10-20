Условий поставок продукции из Абхазии в Россию

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Россельхознадзор считает необходимым прокомментировать прозвучавшее в средствах массовой информации заявление начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений Аркадия Джинджии о снятии ограничений на поставки в Россию абхазской растительной продукции.

Россельхознадзор обращает внимание общественности, что говорить об отмене ограничений на ввоз растительной продукции из Абхазии в Россию преждевременно.

Так, действующие временные ограничения на ввоз указанной абхазской продукции в ручной клади и багаже сохраняются.

В соответствии с законодательством ЕАЭС маловесные товарные партии весом свыше 5 кг (в том числе 50, 100 кг) допускаются к ввозу в Россию из Абхазии только по результатам предотгрузочного контроля, проведенного уполномоченными представителями данной страны-экспортера, в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Государственной инспекцией Республики Абхазия по карантину растений.

Причиной введенных ограничений стало распространение карантинного для России и ЕАЭС объекта - коричнево-мраморного клопа - по территории Абхазии.

Проводимый компетентным органом Абхазии комплекс мер по локализации и ликвидации указанного объекта должен носить системный характер и выполняться на протяжении ряда лет. Мероприятия, уже проведенные абхазской стороной, могут только сократить количество особей коричнево-мраморного клопа.

Угроза заноса на территорию России коричнево-мраморного клопа из Абхазии сохраняется.

Вместе с тем предотгрузочный мониторинг товарных партий растительной продукции, осуществляемый в Абхазии совместно с экспертами Россельхознадзора, позволил обеспечить поставки безопасной в карантинном фитосанитарном отношении продукции из Абхазии в Россию.

Справочно: коричнево-мраморный клоп обладает не только высокой степенью вредоносности на всех стадиях развития, но и интенсивной скоростью развития (может давать до 6 поколений в год). Указанный объект исключительно многояден. При отсутствии подходящих культурных растений, коричнево-мраморный клоп способен выживать и развиваться на дикой и сорной растительности. Зимует в жилых помещениях.

Источник: Условий поставок продукции из Абхазии в Россию