Об итогах государственного земельного надзора

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В сфере государственного земельного надзора Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за девять месяцев 2018 год проведено 533 проверки соблюдения земельного законодательства, из них 20 плановых проверок и 513 внеплановых. Кроме этого проведено 395 плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов земельных отношений, принято участие в качестве специалиста в 23 проверках, организованных органами прокуратуры и иными контролирующими органами. Общая проинспектированная площадь по Краснодарскому краю и Республике Адыгея составила 225 194 га.

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 347 правонарушений земельного законодательства, из них:

- по ст. 8.6 КоАП РФ – 47 нарушений;

- по ст. 8.7 КоАП РФ – 169 нарушений;

- по ст. 8.8 КоАП РФ – 9 нарушений;

- по ст. 10.10 КоАП РФ – 28 нарушений;

- по ст. 19.4 КоАП РФ – 3 нарушения;

- по ст. 19.4.1 КоАП РФ – 15 нарушений;

- по ст. 19.5 КоАП РФ – 70 нарушений;

- по ст. 20.25 КоАП РФ – 6 нарушений.

С целью устранения выявленных нарушений выдано 306 предписаний об устранении правонарушений, из них исполнено 150 предписаний. Кроме этого, внесено 23 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Вынесено 319 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 10 977 470 рублей. Сумма взысканных штрафов с учетом прошлых периодов составила 8 276 048 рублей.

По выявленным Управлением нарушениям, мировым судьям направлено 113 материалов.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА