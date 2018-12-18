Сирия открыла в Крыму совместный торговый дом

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Крымско-сирийский торговый дом создан и станет резидентом свободной экономической зоны Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при Президенте России Георгий Мурадов.

«Совместный торговый дом создан», — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, сейчас идет стадия регистрации в качестве резидента свободной экономической зоны Крыма, а также решается вопрос о системе взаиморасчетов.

«Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, уже так вырисовывается, что расчеты будут в рублях», — сказал вице-премьер.

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.

Источник: https://news.mail.ru/economics/35722199/?fbclid=IwAR0k7XjS6L9nJRl3lb0-NczmdIaKMwkxvXm8u6_9Ms3xbFqLGDKPxOeX6o8